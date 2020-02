PROCESSO A DON BARONE. L’ex prete legge versi del Vangelo prima della sentenza

CASAPESENNA – Ha parlato davanti ai giudici Michele Barone, l’ex prete del Tempio di Casapesenna, prima della sentenza nel processo che lo vede imputato per lesioni nei confronti di una 14enne di Maddaloni e violenza sessuale su altre due fedeli. Fedeli posseduti dal demonio e quindi anche la condotta violenta tenuta sarebbe stata causata da questo, cioè il di liberare da Mefisto i suoi seguaci, anche con atti violenti. Sicuramente il caso più particolare riguarda la ragazzina di 14 picchiata durante i riti, per i quali i pm Di Vico e Pannone hanno chiesto 22 anni di carcere. Barone ha letto alcuni versetti del Vangelo, tra cui quelli secondo Marco (5, versetti 1 – 20). La sua memoria letta in aula, circa 20 pagine, è stata depositata ai giudici