Promozione. Cellole all’attacco, ma il muro dell’Alvignano regge: finisce 0 – 0.

La squadra di mister Cimino crea ma non sfonda: gol annullato a Quintigliano nel finale.

CELLOLE / ALVIGNANO (Pietro De Biasio) – L’ottava giornata si conclude senza reti tra Alvignano e Asd Cellole Calcio. La sfida, giocata alle 14.30 presso il «Comunale» di Alvignano, ha visto le due squadre contendersi con intensità ogni pallone, senza però trovare il guizzo decisivo per sbloccare il risultato. Entrambe le squadre sono arrivate all’incontro con stati d’animo diversi. Il Cellole di mister Michele Cimino, reduce da un pareggio a reti bianche contro il Casal di Principe, cercava il colpo esterno per dare una scossa alla propria classifica. Dall’altra parte, l’Alvignano di mister Gianluigi Diana voleva continuare sulla scia positiva dopo la vittoria di misura ottenuta contro i Blue Devils nella precedente giornata.

La partita si apre con il Cellole che prende subito l’iniziativa. Già al 12’, Luca Ricciardi prova a sorprendere la difesa avversaria con un tiro potente indirizzato verso lo specchio della porta, ma il portiere dell’Alvignano è attento e riesce a neutralizzare il pericolo in due tempi. Il Cellole continua a spingere e al 33’ arriva vicino al vantaggio: Raffaele Bianco si invola sulla fascia, puntando deciso verso la porta avversaria, e serve Gaetano

. Quest’ultimo calcia con precisione, ma l’estremo difensore dell’Alvignano è pronto e devia in corner.

L’Alvignano risponde al 37’ con un’occasione clamorosa per il numero 9, che però si divora il gol del possibile vantaggio, sprecando una delle poche occasioni create dalla squadra di mister Diana nel primo tempo. In chiusura della frazione, il Cellole ha un’altra chance su calcio d’angolo, ma il tiro di Gennaro Cicala non trova lo specchio della porta. Si va negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa si apre sulla stessa falsariga del primo tempo.

La partita sembra incanalarsi verso il pareggio, ma al 35’ arriva l’episodio più discusso del match. Mario Quintigliano trova la via del gol per il Cellole, ma la rete viene annullata dall’arbitro per un presunto fallo in area. Negli ultimi minuti, entrambe le squadre si mostrano prudenti e attente a non lasciare spazi per evitare di concedere un gol che potrebbe risultare decisivo. La partita si conclude così a reti bianche, con un pareggio che, seppur privo di emozioni forti, lascia comunque qualche rimpianto, specialmente per il Cellole, che ha avuto le occasioni migliori.