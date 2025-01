Promozione. Nuova Napoli Nord-Cellole 1-3: terza sinfonia consecutiva per i rossoblù.

Terza vittoria di fila per la squadra di Mazziotti e terzo posto in classifica. Pagliuca, Laezza e Quintigliano ribaltano il momentaneo pari di Bruno.

CELLOLE / QUARTO (Pietro De Biasio) – Tre vittorie su tre in questo 2025 per il Cellole guidato da Marco Mazziotti. La squadra rossoblù non si ferma più e conquista un altro successo prezioso al «Giarrusso» di Quarto, imponendosi per 1-3 contro la Nuova Napoli Nord guidata da mister Vincenzo Carannante.

La formazione rossoblù, sempre più consapevole dei propri mezzi, aggancia il terzo posto in classifica, confermandosi tra le grandi protagoniste del campionato di Promozione. Sin dai primi minuti, il Cellole mette in mostra la sua superiorità. Al 5’ è Christian Quintigliano a suonare la carica: il suo destro potente si stampa sulla traversa, ma sulla ribattuta Giuseppe Pagliuca è il più rapido di tutti e deposita in rete per lo 0-1. I rossoblù non abbassano il ritmo e continuano a cercare il raddoppio, ma al 24’ arriva l’imprevisto: Emanuele Bruno, con un guizzo, trova il pareggio per la Nuova Napoli Nord. Il match si fa più equilibrato, e il primo tempo si chiude sull’1-1.

Nel secondo tempo, il Cellole torna in campo con determinazione e voglia di vincere. Al 6’, sugli sviluppi di un corner calciato con precisione da Luca Riccardi, Francesco Laezza si eleva più in alto di tutti e, di testa, riporta i suoi avanti: 1-2. La squadra di Mazziotti domina il gioco, mostrando grande personalità e controllo. Al 45’, arriva il sigillo finale: rigore per il Cellole, con Mario Quintigliano che dagli undici metri non sbaglia, chiudendo la gara sull’1-3. Con i tre punti ottenuti, il Cellole raggiunge quota 34, affiancando il Puglianello al terzo posto. Il gruppo allenato da Mazziotti continua a mostrare compattezza e spirito di squadra, caratteristiche che lo stanno proiettando nelle zone nobili della classifica. Il prossimo obiettivo? Continuare a macinare risultati, con l’entusiasmo di una squadra che crede sempre di più nelle proprie possibilità. La stagione è ancora lunga, ma il Cellole, così, può far paura a tutti.