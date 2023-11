Provano la truffa del falso incidente per rapinarlo. Automobilista vede la “mala parata” e scatta l’inseguimento

VILLA DI BRIANO – Sono in aumento i casi di tentativi di truffa o rapine ai danni di automobilisti.

Teatro della messinscena più recente è l’uscita di Villa Di Briano della strada Statale 7 bis, nota come la Nola-Villa Literno.

Poche sere fa due uomini, a bordo di un’Alfa Romeo, hanno iniziato a fare un bel po’ di casino, provando a convincere un automobilista a fermarsi, pare a causa di un incidente, chiaramente fasullo.

L’uomo, vista la proverbiale mala parata, ha preferito non fermarsi e ha continuato dritto per la sua strada. I malviventi non hanno preso, diciamo così, con sportività il fallito approccio, inseguendo l’uomo e cercando di colpire la vettura dell’uomo con un sasso.