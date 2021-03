Falsi diplomi e corruzione, arrestato l’ex Provveditore agli Studi di Caserta

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) – L’inchiesta della Procura di Vibo Valentia scattata alle prime ore di lunedì mattina, che ha scoperto un presunto giro di corruzione e falso nel settore dell’istruzione, ha portato all’arresto di 10 persone per un totale di 23 indagati . Tra coloro che sono stati sottoposti alla misura cautelare in carcere c’è anche il dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria di Vibo Valentia, Maurizio Piscitelli, 56 anni di Casalnuovo di Napoli. Arrestato anche il figlio, Christian, 24 anni. Piscitelli padre è conosciutissimo anche per il suo passato a Caserta, infatti era stato indagato nel 2013 dalla Procura di Napoli nell’ambito di un’inchiesta sul concorso per dirigenti scolastici in Campania, recentemente sospeso dal Tar.

L’inchiesta della guardia di finanza di Napoli, su scala regionale e partita da una serie di esposti molto circostanziati, aveva coinvolto in particolar modo la provincia di Caserta. Le Fiamme Gialle, su disposizione della Procura di Napoli, avevano perquisito gli uffici di Maurizio Piscitelli presso il Provveditorato di Caserta, la sua abitazione e il suo ufficio al ministero della pubblica istruzione a Roma, dove conservava un incarico.