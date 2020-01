Può tornare a casa il noto pizzaiolo casertano arrestato per spaccio di cocaina

ORTA DI ATELLA – Ivan di Leva è il noto e pluripremiato pizzaiolo arrestato per spaccio. Finalista della terza edizione di Master Pizza Champion, piuttosto noto nell’ambito dei gourmet della pizza, proveniente da una famiglia di pizzaioli professionisti da tre generazioni. Lo scorso novembre è finito in manette, insieme ad altre tre persone, con l’accusa di essersi dato allo spaccio per una clientela vip. I quattro infatti sono stati bloccati in un appartamento al piano terra, in Via Pascoli a Cardito. In queste ore, invece, il giudice ha revocato la misura cautelare del carcere nei confronti del 35enne, sostituendola, in accoglimento dell’istanza presentata dai legali, con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.