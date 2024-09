“Puoi votare per me per un programma?”. E così ti rubano l’account Facebook. Il messaggio dal profilo del commerciante casertano già “fregato” 25 Settembre 2024 - 12:05

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20 Richieste di contatto da persone che hanno subito la stessa truffa CASERTA – Mai dare a nessuno il proprio codice Facebook che arriva via mail. Per questo il consiglio che ci sentiamo di dare a tutti i nostri lettori, visto che da lì parte il tentativo di truffa, di furto dell’identità Facebook da parte di hacker e simili. La segnalazione l’abbiamo ricevuta proprio pochi minuti fa da un nostro lettore. Un truffatore web, utilizzando l’account di proprietà di un imprenditore, un commerciante casertano al quale è stato rubato il profilo social, ha provato a rubare il profilo Facebook della sua vittima. Tutto nasce con un messaggio e una richiesta di voto per un concorso legato ad un programma TV. Utilizzando la possibilità di leggere l’account mail dei profili Facebook, il truffatore ti chiede poi di mandargli un codice arrivato sulla tua posta elettronica. Ma quello non è il codice di un concorso, è la chiave per entrare nel tuo profilo Facebook e rubare ogni tipo di informazione che hai all’interno. Il nostro lettore ha già segnalato la cosa alla piattaforma social e ci ha chiesto di raccontare questa storia.