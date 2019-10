Pusher 27enne arrestato

VILLA LITERNO – I Carabinieri della Stazione di Villa Literno, in via Ombrone di quel centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di D.F. T., 27enne, del luogo.

I militari dell’Arma hanno intercettato l’uomo mentre si aggirava sulla pubblica via con fare sospetto. A seguito della perquisizione personale, lo stesso, è stato trovato in possesso di 9 grammi di hashish, suddivisa in dosi e occultata all’interno di un pacchetto di sigarette.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.