Quasi 9 anni di galera all’uomo che ha terrorizzato la provincia di CASERTA con le sue rapine a mano armata

Specializzato nelle rapine agli uffici postali. 7mila euro di multa

CASERTA – Un uomo di 40 anni dovrà scontare una condanna a 8 anni e 8 mesi di carcere per aver commesso rapine in numerosi uffici postali delle province di Caserta e Napoli tra il 2021 ed il 2022. Dovrà anche pagare una multa da 7mila euro. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo, già agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica a Parma, è stato rintracciato dai Carabinieri. La condanna riguarda vari reati, tra cui associazione a delinquere per rapine, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione. L’uomo, specializzato in rapine a uffici postali, agiva insieme a complici travisati e armati, minacciando le vittime per farsi consegnare il denaro. Le rapine erano rapide e violente e generavano paura tra impiegati e clienti. Dopo l’arresto, è stato trasferito nel carcere di Parma.