Quattro fabbricati costruiti abusivamente, ordinata la demolizione

I manufatti illegali si trovano tutti in viale Europa.

MONDRAGONE. I fabbricati si trovano tutti in viale Europa, a Mondragone, e sono stati realizzati in assenza di permesso a costruire. Per tale ragione, con ordinanza dirigenziale, il Comune ha imposto ai proprietari di abbattere i manufatti illegali, entro e non oltre il termine di 90 giorni.

Il provvedimento amministrativo è stato firmato a seguito del sopralluogo effettuato dai vigili dell’Ufficio tecnico, dopo diverse segnalazioni giunte in Municipio. Questi hanno accertato l’assenza dei titoli edilizi in violazione, dunque, delle normative vigenti.