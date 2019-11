Quattrocento balle di foraggio vanno a fuoco. Distrutto un fienile

FRANCOLISE – Una notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco della provincia, quella appena trascorsa. Dopo l’enorme incendio che ha visto completamente distrutto il lido La Favorita di Castel Volturno, a Francolise, i caschi gialli, sono stati impegnati nello spegnimento di un fienile in via Andreozzi.

Oltre 400 le balle di fieno andate a fuoco e nulla è rimasto dell’intera struttura. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Teano con l’ausilio di un’autobotte di Caserta. Ancora poco chiara la dinamica dell’incendio.