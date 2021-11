Raffica di furti d’auto, ecco la nuova tecnica usata dai ladri: pedinano la vittima e…

Hanno l’occhio attento e alla prima distrazione del conducente …

CALVI RISORTA (Vi. Ta.) – Si tratta di ladri seriali di auto. In meno di 48 ore hanno rubato già due autovetture sempre con lo stesso metodo. Seguono la vittima, aspettano che scenda dall’auto magari lasciando le chiavi attaccate al quadro, mettono in moto e scappano via. Visto che si tratta di vetture di valore commerciale molto basso, dietro a tutto questo ci sarà certamente un’organizzazione che ordina questi colpi magari solo per recuperare alcuni componenti come le marmitte per il mercato nero della rame, che mantiene il mercato. Indagano i carabinieri di Calvi Risorta.