Ragazze con le macchine 50 sotto accusa: “minicar a tutta velocità davanti scuola, per poco…”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Piovono segnalazioni dalla zona Michitto da parte di molti residenti che si dicono stanchi di dover lottare ogni giorno con i ragazzi che corrono sui monopattini e con le minicar.

Non rispettano la segnaletica e sfiorano di continuo i pedoni come a voler sfidare il destino. Sono diversi in questi giorni gli abitanti delle zone di via Milano e via Perugia che riportano la stessa condizione di una intera area che definiscono come invivibile.

Diverse le segnalazioni che sono pervenute anche ai carabinieri della locale stazione e ai vigili urbani.

Sui social è emersa anche una testimonianza molto forte: “I genitori di una ragazzina in possesso di una minicar rossa, con altre 2 ragazze a bordo, sono pregati di togliere immediatamente la macchina alla figlia. Per poco, a tutta velocità, senza fermarsi all’incrocio di viale Italia dopo la scuola, non ci prendevano in pieno“.