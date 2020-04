SAN NICOLA LA STRADA – Sono intervenuti immediatamente gli uomini del 118 per soccorrere un giovane ragazzo di 15 anni affetto da autismo, caduto dalla finestra di un appartamento in San Nicola la Strada, su via Fellini. Non è chiara ancora la dinamica, attualmente il ragazzo si trova in prognosi riservata all’ospedale di Caserta.