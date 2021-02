ORTA DI ATELLA – Sembrerebbe essere almeno due i colpi messi a segno in via Petrarca ad Orta di Atella, a pochi passi dal Municipio. I malviventi hanno approfittato del fatto che nelle case non ci fosse nessuno ed hanno portato via tutto quello che c’era di valore. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione locale.