Raid nella notte: rubati gasolio e batterie dai mezzi della nettezza urbana

In ritardo la quotidiana raccolta dei rifiuti.

PORTICO DI CASERTA. Stavolta la raccolta dei rifiuti effettuata più tardi del solito non era dovuta ad un ritardo degli addetti, ma ad un furto, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Ignoti hanno rubato il gasolio contenuto nei serbatori ed anche le batterie dei mezzi comunali addetti alla raccolta dei rifiuti urbani ed allo spazzamento delle strade. Un problema per il quale il sindaco Oliviero aveva già allertato le forze dell’ordine per i furti che si susseguono nel suo comune.