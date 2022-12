Rapina a mano armata in chiesa: commando fa irruzione durante la funzione

Erano circa le 20, 30 quando sei uomini…

ORTA DI ATELLA – Rapina a mano armata nella Chiesa Evangelica in via San Michele ad Orta di Atella, nei pressi dell’imbocco di Succivo della superstrada Nola-Villa Literno.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti sei uomini, con spiccato accento napoletano, intorno alle 20,30 sarebbero entrati in chiesa puntando una pistola alla tempia di un fedele addetto al servizio di sorveglianza e avrebbero messo a segno una rapina riuscendo a portare via le offerte ed alcune borse dei fedeli per un bottino che non dovrebbe superare i 500 euro. I malviventi si sarebbero allontanati a bordo di una Fiat Punto nera