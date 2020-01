Rapina a mano armata per portare via lo smartphone. Donna e il suo cagnolino aggrediti e presi a calci

CASORIA (Christian e Lidia de Angelis) – Rapina a mano armata, i balordi buttano a terra la vittima e prendo a calci il cane per portarsi via lo smartphone. L’ultimo episodio è avvenuto ieri intorno alle 21 in via Indipendenza a Casoria e a denunciarlo è la stessa vittima. La donna, G.C. si trovava nei pressi della traversa con il proprio cagnolino quando è stata avvicinata da due balordi a bordo di uno scooter. I due, col volto travisato da un passamontagna e armi in pugno, hanno dapprima gettato la donna a terra, puntandole la rivoltella al collo minacciandola di spararla, poi sono passati a prendere a calci il povero cagnolino Snoopy che abbaiava per difendere la padrona. Una volta impossessatosi del telefono della vittima, i due sono risaliti a bordo del mezzo fuggendo a folle velocità. La signora sembra, per fortuna, che non abbia riportato significative lesioni ma è rimasta sconvolta per la violenza subita. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine. Nella stessa sera altre 3 persone hanno subito la medesima rapina.