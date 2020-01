Rapina durante la pausa pranzo. Arrestato anche un 29enne di CASAL DI PRINCIPE. I NOMI

CASERTA – Sono stati entrambi arrestati i presunti autori della rapina compiuta verso le 13 di ieri all’agenzia Unicredit di via Rizzoli, a ridosso delle Due Torri di Bologna. Dopo Michele Simonetti, il 25enne bloccato dagli agenti del 113 pochi minuti dopo il ‘colpo’, anche il complice Giuseppe Puocci, 29 anni, e’ finito in carcere, raggiunto da un provvedimento di fermo emesso dal Pm Manuela Cavallo. Braccato dagli investigatori della squadra Mobile di Bologna, che lo avevano gia’ identificato andando a cercarlo anche nell’abitazione del Modenese dove risiede, il 29enne si e’ costituito durante la notte ai carabinieri di Casal di Principe, paese campano di cui e’ originario. I due rapinatori, entrambi del Casertano, sono stati immortalati dalla videosorveglianza della banca e avrebbero poi ammesso di fronte alla Polizia di avere fatto la rapina. Tutti e due lavoravano come operai nello stesso cantiere edile di via De’ Musei, a poche centinaia di metri dalla banca. Colleghi e datori di lavoro dei due fermati, sentiti dagli investigatori, erano completamente all’oscuro delle attivita’ criminose della coppia.