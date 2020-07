Rapina finisce nel sangue. Contadino ferito da un colpo di pistola alla gamba

CAPUA – Erano circa le 15 di questo pomeriggio quando nella zona del rione Boscariello a Capua in due si sono introdotti in un terreno agricolo per fare razzia. Il proprietario del campo, un 60enne, accortosi della loro presenza, ha lanciato l’allarme e i due rapinatori, prima di mettersi in fuga a mani vuote, hanno esploso un colpo di pistola colpendo alla gamba.

L’uomo è stato raggiunto dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione del proiettile. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Capua.