Rapina fuori ad un noto bar. Tre in fuga col bottino

MARCIANISE – Rapina in mattinata nella zona del bar Luisi di Marcianise. Tre banditi hanno fatto irruzione nell’area del locale. Erano armati ed hanno intercettato due persone che, per conto dell’attività commerciale, erano uscite per andare in banca a versare l’incasso di questi giorni. Un rapinatore ha provato a strappare il borsello contenente il denaro, poi un secondo e un terzo sono riusciti ad impossessarsi dell’oggetto per poi salire a bordo di un’auto e fuggire. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine. Indagini in corso.