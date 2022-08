CAPUA – Paura, questa mattina, per una donna residente in via Boscariello a Capua. Due malviventi sarebbero entrati in nella sua abitazione e dopo averla minacciata e intimato di lasciare campo libero avrebbero messo a segno una rapina. E’ stata la stessa a far scattare l’allarme che ha portato sul posto i carabinieri della locale Compagnia.