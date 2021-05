Rapinato del Rolex da 30mila euro in pieno centro a CASERTA

CASERTA – Rapina, ieri sera, in via G.M. Bosco a Caserta. Un giovane è stato derubato del suo Rolex del valore di circa 30mila euro. Secondo una prima ricostruzione la vittima è stata avvicinata da un rapinatore, in sella ad uno scooter, che minacciandola lo ha costretto a consegnare il prezioso orologio.

Il delinquente si è dileguato facendo perdere le sue tracce. Gli agenti della locale questura indagano sull’episodio. Si cerca nelle telecamere delle attività presenti in zona eventuali immagini che potrebbero incastrare il rapinatore.