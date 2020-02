REGIONE. Il gruppo De Luca Presidente non c’è più dopo l’addio di Piscitelli. Giuseppe De Mita ha preteso…

In seno al Consiglio regionale della Campania, il gruppo consiliare De Luca Presidente si è sciolto a causa delle dimissioni da parte del suo vicepresidente consigliere regionale casertano Alfonso Piscitelli. Questa è la conseguenza dell’annuncio che lo scorso 24 dicembre Piscitelli fece nel corso di una seduta del consiglio regionale, in quell’occasione fu anche annunciato il passaggio al gruppo Misto del Consiglio. Con l’uscita di Piscitelli vengono meno le condizioni statutarie per l’esistenza del gruppo De Luca Presidente formato fino ad oggi anche da Carmine De Pascale, Carlo Iannace, Alfonso Longobardi e Luca Cascone.

La cosa che stupisce è che dal 24 dicembre ad oggi, nessun consigliere regionale del Pd, compreso lo stesso Governatore, il quale ricopre anche la carica di consigliere, ha voluto aderire.

Solo nella giornata di oggi si è registrata l’iniziativa del consigliere Ricchiuti che ha preteso che si costituisse il gruppo affiancando alla denominazione De Luca Presidente anche la denominazione L’Italia è popolare ovvero quella del partito politico di Giuseppe De Mita.