Reimpiego di denaro sporco, Francesco Zagaria Ciccio ‘e Brezza inguaia Domenico Farina e Giovanni Fulco

CASAPESENNA – (Tina Palomba) Colpo di scena, questa mattina, al processo dinanzi al tribunale di Napoli, gup Di Micco, dove si sta celebrando il rito abbreviato quasi per tutti gli otto imputati accusati di collegamenti con il clan dei Casalesi. Il pm della Dda di Napoli ha riformulato i capi di imputazione per Giovanni Fulco e Domenico Farina (assistiti dall’avvocato Giuseppe Stellato) dopo le accuse del collaboratore di giustizia Francesco Zagaria detto Cicco e Brezza. “Da riciclaggio a reimpiego di denaro sporco con l’aggravante mafiosa” questa la richiesta del pm. Entrambi gli imputati erano gli unici che non avevano ancora ufficializzato sulla richiesta del rito abbreviato che a questo punto potranno anche chiedere.

Il processo è stato aggiornato al 28 novembre. Nel collegio difensivo gli avvocati Mario Mangazzo, Paolo Caterino e Giuseppe Stellato.