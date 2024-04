Rendiconto, Gallo sottolinea i ritardi. Consiglio previsto per metà maggio

La giunta Vozza ha appena approvato il documento finanziario

CASAGIOVE (dc) – Rendiconto: Cristian Gallo, consigliere comunale della minoranza alza la voce: “Siamo in netto ritardo e questo è di una gravità inaudita”. L’esponente di Casagiove Libera sottolinea come l’amministrazione di Peppe Vozza “ha fallito su quello che è da considerare come il documento finanziario più importante per il Comune”.

Intanto, la giunta, durante la sua ultima riunione ha approvato lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2023, che in queste ultime ore è stato pubblicato all’albo nella sezione trasparenza amministrativa. Entro la metà del prossimo mese, sull’argomento dovrebbe tenersi il consiglio comunale.