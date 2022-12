Retata contro i Bidognetti. Scarcerati due fratelli imprenditori

Casal di Principe – (gv) Scarcerati i fratelli Ernesto e Giovanni Corvino. Il riesame ha accolto la riscostruzione operata dai difensori, avvocati Alfonso Quarto e Pasquale Diana. I fratelli Corvino sono imprenditori che, secondo l’accusa, rispondono di concorso mafioso perché con la propria impresa funebre avrebbero agito in regime di monopolio grazie all’appoggio del clan Bidognetti. Agli stessi era stata anche sequestrata l’azienda Ital 1Funeral Associated SRL costituita insieme alle famiglie Cerullo, Vecchione, Messina, Iavarone e tutte le quote societarie. A sostegno dell’accusa, una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche nell’abitazione di D’Angelo Vincenzo e Teresa Bidognetti e le dichiarazioni accusatorie di Urbino Rosa e di Antonio Favarolo.