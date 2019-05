Ricettazione di auto di lusso dalla Germania. La Cassazione respinge il ricorso di un imprenditore di S.MARIA C.V.

CASTEL VOLTURNO (red.cro.) – I giudici della Corte di Cassazione hanno deciso che il ricorso presentato da Luigi Froncillo è da definirsi inammissibile. L’uomo, di Santa Maria Capua Vetere e residente a Castel Volturno, è stato condannato a tre anni di reclusione perché membro parte di un’associazione che portava le auto di lusso rubate in Italia, in Germania per la ‘ripunzonatura’ prima di essere reinserite sul mercato italiano.

L’avvocato dell’imputato aveva richiesto l’affidamento ai servizi sociali che però era stata negata dal tribunale di sorveglianza di Napoli. Per questo motivo la causa è arrivata in Cassazione ma il risultato non è stato diverso.

La decisione si è basata sul fatto che le indagini della polizia collegavano Frongillo ad ambienti vicini al clan dei Casalesi, seppur la sentenza abbia escluso l’aggravante, ma per i giudici resta il dubbio sulla sua effettiva “riabilitazione”.

