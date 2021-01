Ricoverato d’urgenza dopo un malore. Muore padre Alfredo Di Landa

MONDRAGONE/CARINARO – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nella Chiesa, si è spento Padre Alfredo di Landa, 93 anni. Lo stimato sacerdote, originario di Mondragone, nel suo lungo sacerdozio era stato anche a Carinaro. Ieri presso l’ospedale di Lecco il decesso dell’amato parroco.

A porgere il suo omaggio e ricordo l’ex vice sindaco di Carinaro Giuseppe Barbato “PADRE ALFREDO DI LANDA È RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE:P. Alfredo Di Landa (1927-2021) era stato anche a Carinaro nella seconda metà degli anni ‘70 quale collaboratore di don Gennaro Morra. Ricordo le sue sapienti omelie durante le celebrazioni eucaristiche in particolare alla messa dei fanciulli delle ore 10.00.Ieri 2 gennaio, verso le ore 7.30, è morto presso l’ospedale A. Manzoni di Lecco Padre Alfredo Di Landa. Era stato ricoverato improvvisamente nelle prime ore del giorno precedente perché trovato in stato incosciente e necessitava di aiuto respiratorio; la causa del decesso non è al momento stata ancora chiarita. Aveva 93 anni. Padre Alfredo nasce a Mondragone (provincia di Caserta, diocesi di Sessa Aurunca) il 13 agosto 1927, figlio di Giuseppe e Rosaria Brodella; la famiglia era composta anche da altre due sorelle. A 10 anni di età, terminate le suole elementari, presentato dal vescovo di Sessa Aurunca, viene ammesso al Seminario Meridionale del S. Cuore per le Missioni Estere di Ducenta “perché – scrive il vescovo – vuole farsi missionario”.

“Terminato il curriculum di studi, emette il giuramento di appartenenza all’Istituto il 25 giugno 1949 e il 25 giugno 1950 viene ordinato presbitero ad Aversa (Caserta). Nel 1954 si laurea in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana e trascorre tutta la vita a servizio dell’Istituto in Italia nella formazione dei futuri missionari. Nel 1964 consegue presso l’Università degli Studi di Napoli, la laurea di Dottore in Lettere, sostiene gli esami di abilitazione e inizia un lungo apostolato dell’insegnamento nelle scuole statali, oltre che negli Istituti di Scienze religiose. Con precisione, puntualità e dedizione ha svolto a lungo per l’Istituto tanti incarichi, fra cui quello di Segretario della Regione Italia Meridionale, di incaricato della cura della Biblioteca a Napoli ed è stato un membro attivo delle nostre comunità, appassionandosi sempre della storia e del territorio dove ha vissuto. Da luglio 2017 si era trasferito definitivamente nella comunità di Rancio di Lecco. Profondo e attento conoscitore del pensiero del beato padre Paolo Manna. Riposa in pace carissimo Padre Di Landa”

Due le comunità in lutto per tale perdita dolorosa.