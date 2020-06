Riesce ad evitare la galera perché sempre incinta. Madame furto è di nuovo libera

Era stata ammanettata pochi giorno fa e portata a Rebibbia

CASERTA – E’ già fuori dal carcere ‘Madame furto‘, la ladra bosniaca di 33 anni che, per evitare il carcere, era sempre incinta. Nata in provincia di Caserta ma di origine bosniache, la giovane ha iniziato a delinquere sin da bambina, è stata arrestata più di venti volte ed è sempre stata rilasciata proprio grazie alle sue molteplici gravidanze. E anche in questo caso la rom arrestata pochi giorni fa a Torvaianica (sorpresa mentre passeggiava con l’ultimo figlio sul lungomare) è riuscita a farla franca perché aspetta il suo 13esimo figlio.

La donna è sempre stata ben consapevole che, se sorpresa in stato interessante, avrebbe evitato il carcere e così è andata avanti per diversi anni. Basti pensare che, nonostante la giovane età, ha già portato a termine ben 12 gravidanze. E ora è in attesa del 13esimo figlio.

Negli ultimi anni la 33enne ha fornito spesso nomi diversi ed è stata arrestata più di 20 volte tra Roma e Milano per furti, borseggi, reati in materia di stupefacenti e contro l’amministrazione della giustizia.

Ma anche questa volta è giù fuori dal carcere. Ricordiamo che era stata arrestata e rinchiusa nel carcere di Rebibbia pochi giorni fa e qui avrebbe dovuto scontare un un cumulo di 12 sentenze per una somma complessiva di 30 anni di reclusione.