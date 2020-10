Ripreso dalle telecamere mentre tenta di entrare in un’abitazione, poi…

CARINOLA – (Christian e Lidia de Angelis) Balordo cerca di rapinare un’abitazione, ma…. L’altra notte intorno alle 01:50 a Carinola presso un’abitazione privata un soggetto, col volto semicoperto da una mascherina, coi capelli rasati e in tuta, con dei guanti e armato di attrezzi da scasso si è introdotto nella proprietà privata per depredarla, ma il soggetto che si era introdotto furtivamente, non aveva calcolato che non era da solo, infatti è stato rilevato dalle telecamere del sistema di sorveglianza, del Custode Virtuale, connesso in tempo reale dalla sua postazione remota della piattaforma tecnologica BOR e in partnership con DSS Security, ne ha rilevato precocemente la presenza e, valutando l’evento come pericoloso, ha provveduto ad avviare i protocolli di emergenza mettendo in fuga il criminale. Dopo poco sul posto è giunta una volante della polizia di Stato.