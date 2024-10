“Rischio elevato”, limitati i biglietti per il match Sorrento-Casertana

La decisione è stata presa dopo i “gravi episodi di violenza posti in essere dai tifosi della Casertana in occasione dell’incontro Benevento-Casertana, disputatosi il 27 ottobre scorso”

CASERTA – Considerati gli “elevati profili di rischio della partita” fra Sorrento e Casertana (Serie C, girone C), in programma allo stadio “Viviani” di Potenza il prossimo 4 novembre, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto “il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Caserta”.

La decisione è stata presa dopo le osservazioni del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che ha sottolineato i “gravi episodi di violenza posti in essere dai tifosi della Casertana in occasione dell’incontro Benevento-Casertana, disputatosi il 27 ottobre scorso”.

Dal momento che “non si può escludere” che anche in occasione di Sorrento-Casertana i tifosi casertani possano attuare “condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica”, il prefetto di Potenza ha stabilito di vietare la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Caserta.