Rissa al centro vaccinale di MADDALONI: arriva la polizia

MADDALONI – Alcune persone si sono azzuffate in coda mentre attendevano il proprio turno per la vaccinazione.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, quando è dovuta intervenire una volante del commissariato per riportare la calma al centro vaccinale ricavato all’interno del Covid Hospital di Maddaloni.

Alcune persone si sono infatti azzuffate in coda mentre attendevano il proprio turno per la vaccinazione. Per fortuna la situazione è tornata rapidamente alla normalità e tutto è ripreso regolarmente.