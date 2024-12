Rissa davanti al comune: grave un uomo colpito alla testa

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SUCCIVO – Una violenta rissa è avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, intorno alle 2, in piazza Quattro Novembre, nei pressi del municipio di Succivo. La lite, originariamente iniziata come una discussione tra diverse persone, è degenerata rapidamente in una violenza fisica, con un uomo di circa 40 anni, di origine marocchina, che ha avuto la peggio.

L’uomo è stato gravemente ferito alla testa durante lo scontro e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Dopo l’intervento dei soccorritori, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Aversa, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente sul luogo dell’incidente, avviando le indagini per ricostruire la dinamica della rissa e identificare i responsabili. Al momento, non sono ancora chiari i motivi che abbiano scatenato il violento alterco.