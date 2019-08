Rissa e bottigliate in piazza, il sindaco Guida incontra ragazzi e famiglia: “I giovani hanno uno strano modo di festeggiare i compleanni. Ma non c’è stata alcuna lite violenta”

CESA (Christian e Lidia de Angelis) – In queste ore il primo cittadino di Cesa, l’avvocato Enzo Guida, a seguito dell’enorme polemica suscitata dalla vicenda della rissa tra giovani frequentatori della Piazza (la quale aveva visto coinvolto anche il vice sindaco), ha deciso di incontrare i ragazzi protagonisti e i loro familiari, per i chiarimenti dovuti in merito.

Ebbene, è emerso che vi sono stati dei fraintendimenti, poiché non vi è stata nessuna rissa, nessuno si è fatto male;, erano solo voci alte derivanti dai festeggiamenti e le due bottiglie lanciate erano rivolte ad un edificio, gesto ovviamente condannabile.

Così il sindaco Enzo Guida: “Questa mattina abbiamo incontrato la comitiva di ragazzi che frequenta Piazza De Gasperi. Quelli che vedete in foto sono il gruppo che, da qualche tempo, anima questo luogo.La vicenda dell’altra sera è stata chiarita ed, effettivamente, non vi è stata alcuna rissa.Chi ha raccontato la scena, aveva una visuale parziale, ha ascoltato le voci o le grida, conseguenza del festeggiamento in corso, poi vi è stato il successivo lancio di bottiglie e da qui è nato l’equivoco.Primo chiarimento doveroso: la rissa non c’è stata, ne prendiamo atto e chiediamo scusa.Però, chi guarda da lontano e per poco, nota un gruppo di ragazzi che ha uno “strano” modo di giocare e di scherzare che, appunto, da l’idea di un litigio in corso. Si rincorrono, si picchiano, mimano scene di karate. Bisognerebbe stare a guardarli per decine di minuti per capire che stanno giocando tra loro.Secondo chiarimento, anche questo doveroso: il lancio di bottiglie c’è stato! Due bottiglie sono state lanciate verso una abitazione privata. Non ha importanza quella abitazione di chi fosse. Non è una bella scena vedere dei ragazzi lanciare bottiglie vuote contro un muro. Non è bello nemmeno che quelle bottiglie vengano rotte ed i cocci lasciati per terra. Su questo punto credo che possiamo essere tutti d’accordo: lanciare bottiglie in questo modo è un fatto grave!Questo stamattina c’è lo siamo detti, guardandoci negli occhi.Da un lato gli amministratori comunali, compreso il vice sindaco Antonio Esposito, dall’altro lato la comitiva di ragazzi e qualche genitore.Abbiamo parlato e dialogato. Ognuno ha espresso la propria idea.Terzo chiarimento: l’intenzione dell’appello ai genitori era proprio quello di “invitare” loro a darci una mano, per evitare comportamenti sgradevoli. Nessuno scopo, da parte nostra, di criticare i metodi educativi. Anzi li ringraziamo perché hanno colto, almeno quelli interessati alla vicenda, lo spirito della nostra iniziativa e ci hanno assicurato la loro collaborazione.L’obiettivo, ed è questo quello che ci siamo ulteriormente detti, è di continuare a tenere viva la piazza.Un luogo che deve essere aggregazione e incontro. Tra breve partiranno i lavori per il Wi-fi gratis anche in Piazza De Gasperi, proprio per una maggiore inclusione.Però esistono le regole, che devono essere rispettate, e la tutela dei beni comuni. Non solo non si tiene il volume della musica “a palla”, a mezzanotte o all’una, non solo non si percorrono le strade con i motorini contro mano, le vie del paese non sono circuiti automobilistici, non si sale nemmeno sul Monumento ai Caduti calpestando le aiuole, né si rompono le bottiglie di vetro contro i muri o per terra.Ci aspettiamo che ciò non accada più!Crediamo nei giovani e nel fatto che questo chiarimento possa essere utile.Ci siamo lasciati con una intesa, vale a dire che da parte di questi ragazzi, al più presto, possano giungere delle proposte, iniziative da organizzare in piazza De Gasperi, per rendere migliore questo luogo.Ps. Al prossimo compleanno vogliamo essere invitati!”