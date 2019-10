MADDALONI (red. cro.) – Sfociata in lite una discussione avvenuta nel pomeriggio di ieri a Maddaloni.

La zuffa ha avuto luogo nei pressi del circolo ricreativo del centro storico e si è verificata, a quanto risulta, per futili motivi. Sul posto è giunta, anche, un’ambulanza ma per fortuna non si sono registrati feriti gravi.