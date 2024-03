Rissa tra ragazzi in pieno centro: divieto di accesso alle aree urbane per quattro giovanissimi

Provvedimento emesso dal questore di Caserta.

GRAZZANISE. Il Questore di Caserta ha emesso 4 “dacur”, provvedimento che impone il divieto di accesso alle aree urbane, anche conosciuto come “daspo urbano”.

Nello scorso mese di agosto, nel comune di Grazzanise, è scoppiata una rissa tra giovani, che, per la violenza delle condotte, ha generato una situazione di pericolo per i numerosi presenti che in quel momento affollavano le vie del centro, luogo della “movida”.

L’attività istruttoria, svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta, su segnalazione dei Carabinieri di Grazzanise, ha consentito al Questore, Andrea Grassi, di emettere nei confronti di quattro giovani, di cui uno minorenne, il provvedimento amministrativo che vieta l’accesso e lo stazionamento nelle vicinanze di esercizi pubblici presenti nella zona centrale del comune di Grazzanise, per la durata di due anni.

Caserta, 16 marzo 2024