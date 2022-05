Ritrovato Francesco, il finanziere casertano scomparso nel nulla

SAN TAMMARO – É stato ritrovato a Marina di Pisa, Toscana, Francesco Di Giovanni, il 48enne finanziere di cui qualche giorno fa si erano perse le tracce. L’uomo si trovava a Grosseto con la sua famiglia, quando per motivi ancora da chiarire, si è allontanato non dando sue notizie per qualche giorno. Oggi finalmente il tanto atteso sospiro di sollievo. A darne notizia è l’Associazione culturale e sportiva Orizzonti di Casapulla, città natale del 48enne. “Con immensa gioia apprendiamo la notizia, confermata dalla famiglia, del ritrovamento di Francesco Di Giovanni in buone condizioni fisiche..

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato diffondendo la notizia.”