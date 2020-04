Ritrovato il 51enne scomparso. Ecco dove si trovava

PARETE – (Christian e Lidia de Angelis) Buone notizie, il 51enne Donato Ferrara è stato ritrovato sta bene. Ore di apprensione per la scomparsa del 51enne Donato,uomo di Parete scomparso dalle 20 del 24 aprile, appelli ovunque di amici e familiari per ritrovare l’uomo scomparso dall’ospedale di Aversa. Poi la bella notizia: Donato è stato ritrovato nei pressi mercato ortofrutticolo di Giugliano.

Tutti, in particolare, i concittadini si sono mobilitati per trovare il 51enne, e grazie alla catena di solidarietà e condivisione social alla fine Donato è stato trovato e sta bene e anche ritornato a casa. Ecco il messaggio di ringraziamento degli amici e familiari: “Il ragazzo è stato ritrovato un grazie speciale da parte della sua famiglia a tutto il popolo di Parete per la collaborazione “.