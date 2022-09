Ritrovato l’uomo che ieri si era allontanato dalla sua abitazione

La nipote ieri aveva diramato un appello attraverso i social

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Buone notizie: ritrovato sano e salvo l’uomo scomparso da casa. Da poco è giunta la notizia tanto attesa in paese, l’uomo è stato ritrovato sano e salvo. Ieri la nipote aveva diramato un appello disperato per un uomo che era scomparso da casa senza lasciare tracce e soffre di demenza. La nipote, Concetta Verde, aveva chiesto aiuto sui social: “Lui e mio zio soffre di demenza, si e smarrito stamattina uscendo di casa forse tra le 4 e le 5 di stamattina. Non si trova x favore chi lo avvista chiamate i carabinieri o fermatelo e innocuo appartiene a Pina a principin. Via Sant’Antonio Abate Gricignano”