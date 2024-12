ROBA DA MEDIOEVO. Coppia di fidanzati quasi picchiata in un bar di AVERSA per aver chiesto di pagare con la carta

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP: CLICCA QUI PER ENTRARE NELLA CHAT

Il pagamento elettronico prevede l’automatica emissione di uno scontrino fiscale. E questo non piace a diversi commercianti

AVERSA – Una coppia di fidanzati è stata aggredita dal responsabile, probabilmente il titolare, di un locale di Aversa.

La colpa della coppia era stata quella voler adempiere al pagamento attraverso una carta e non tramite l’utilizzo dei contanti, dopo aver consumato all’interno del locale.

Una richiesta che ha fatto ammattire il responsabile alla cassa il quale, dopo averli offesi, ha preso i due giovani fidanzati e la di forza cacciati fuori dal locale. Sono stati poi passanti a tranquillizzare l’uomo e ad evitare conseguenze peggiori.

Continua questa brutta abitudine di molti commercianti, non tutti, per carità, di reagire in maniera scocciata, addirittura violenta, come in questo caso, davanti al pagamento elettronico.

Evidentemente, il fatto che una parte, seppur minima, parliamo di centesimi, del conto vada come spesa del servizio bancario, fa saltare la mosca al naso a molti commercianti.

È più probabile, però, che, in considerazione del fatto che dopo il pagamento elettronico è necessario emettere lo scontrino fiscale, questa battuta di cassa obbligatoria renda urticante per alcuni titolari di locali il pagamento con il POS.