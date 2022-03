Rogo in una cella del carcere: due detenuti ustionati. Avviata l’indagine interna

L’incendio si è sviluppato nella notte e si cerca ora di capirne le cause: uno dei due ustionati ricoverato al Cardarelli di Napoli

CARINOLA Un incendio si è sviluppato nella notte in una cella del carcere di Carinola. Due detenuti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per le ustioni riportate. Sulla cause del rogo sono state avviate indagini; stando a quanto riferito dagli agenti penitenziari in servizio, il rogo sarebbe divampato all’improvviso e le fiamme avrebbero poi raggiunto al volto e alle mani un detenuto di un 35enne, ora ricoverato presso il reparto ‘Grandi ustioni’ del Cardarelli di Napoli. L’altro detenuto, un 27enne, si trova, invece, a Sessa Aurunca.