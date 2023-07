Rogo nell’industria di laminati: nube nera investe i residenti

Paura nell’area di San Marco Evangelista.

SAN MARCO EVANGELISTA. Le fiamme sono divampate poche ore fa nell’area industriale del territorio di San Marco Evangelista. Una nera densa e maleodorante sta coprendo l’intero territorio e forte è la preoccupazione dei residenti. Le prime indagini parlano di un rogo sviluppatosi nel polo di laminazione sottile, in una delle industrie specializzate nella lavorazione dei prodotti in alluminio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco per cercare di domare il rogo.