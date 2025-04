Ruba in auto al cimitero e poi usa il bancomat della vittima per fregarsi i soldi

Il ladro dei camposanti colpisce ancora. Dopo il cimitero, ora fa il giro delle frazioni

TEANO (A.A.) – Mattinata del sabato santo da incubo per una donna residente nella frazione Casafredda di Teano, recatasi oggi 19 aprile 2025 al cimitero di Tuoro per onorare la memoria di un suo caro defunto. La visita, infatti, si è trasformata in un’amara sorpresa per la signora M.D.M. moglie di un ex funzionario del Comune di Teano quando, tornata alla propria autovettura parcheggiata all’esterno del camposanto, ha scoperto di essere stata vittima di un audace furto con appostamento e scasso.

La signora aveva lasciato la propria borsa all’interno dell’abitacolo. Approfittando della sua breve assenza, il tempo necessario per deporre dei fiori sulla tomba, ignoti malviventi hanno agito con rapidità e spregiudicatezza. Utilizzando un trapano elettrico o un grosso cacciavite, hanno letteralmente perforato la serratura lato guida, riuscendo così a sottrarre la borsa contenente effetti personali, denaro contante e, soprattutto, le carte di credito della vittima.

Ma il danno non si è limitato al furto. Con amara sorpresa, la donna ha scoperto poco dopo che i ladri, utilizzando il suo bancomat, erano già riusciti a effettuare prelievi per un totale di 2mila euro presso gli sportelli automatici di Banca Intesa San Paolo di viale Italia a Teano. È scattata la denuncia presso le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per far luce sull’accaduto e identificare i responsabili di questo vile gesto.

Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona del cimitero e presso gli istituti bancari interessati, nella speranza di poter raccogliere elementi utili alle indagini. L’episodio ha destato sconcerto e preoccupazione nella comunità teanese.

Non è la prima volta che si verificano episodi di microcriminalità nei pressi del cimitero. Il precedente più fresco risale allo scorso 5 aprile 2025, quando una signora di Teano A.I. ha avuto l’identica brutta sorpresa di non ritrovare più la borsa lasciata per un attimo, nell’abitacolo dell’automobile. Il tempo di mettere un fiore su una tomba al cimitero di Teano e fuori qualcuno, che sicuramente l’aveva vista arrivare, le aveva sfondato il vetro della macchina e portato via la borsa che tra l’altro conteneva documenti e carte delicate riguardanti sua figlia.