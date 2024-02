Ruba energia elettrica dalla rete pubblica, la decisione del giudice per una 68enne

Il giudice monocratico accoglie le tesi della difesa.

SAN CIPRIANO D’AVERSA. Era stata accusata del furto di energia elettrica dalla rete pubblica di distribuzione, ma per il giudice monocratico Rossella Grassi del tribunale di Aversa-Napoli Nord, la 68enne di san Cipriano d’Aversa è assolta, perché il fatto non sussiste. la donna, intestataria di un contatore per la sua abitazione di via Campo Isola, secondo l’accusa avrebbe sottratto energia elettrica dalla rete pubblica, manomettendo il contatore . La difesa, visto anche l’alternarsi dei residenti nell’abitazione, ha però fatto prevalere l’estraneità della donna ai reati contestati.