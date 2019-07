Ruba fede nuziale a morsi, scarcerata ladra 21enne

SESSA AURUNCA (red.cro.) – Questa è la notizia di una rapina particolare, con un finale, invece, più scontato.

Dopo essere stata arrestata venerdì, è stata scarcerata ieri, sabato, la 21enne che aveva sottratto la carta d’identità ad una 62enne, in piazza a Sessa Aurunca. Questa rapina però verrà ricordata per l’altro oggetto trafugato, soprattutto per il modo. La ragazza, romena, ha strappato a morsi la fede nuziale dal dito della sua vittima.

Il giudice per le indagini preliminari amici.su di scarcerare la ragazza, con il divieto di dimora in provincia di Caserta.