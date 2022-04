Ruba vestiti costosi al “Sidicinum”: ARRESTATA 54ENNE

TEANO – Nella serata di ieri, 15 aprile 2022, a Teano, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, per furto aggravato, una 54enne di Napoli. La donna, in atto sottoposta all’obbligo della presentazione alla P.G., è stata sorpresa presso il centro commerciale “Sidicinum”, sito in quel centro in località Maiorisi mentre rubava capi di abbigliamento per un valore di circa 160,00 euro.

L’arrestata, è stata ristretta presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli in attesa della celebrazione del rito direttissimo.