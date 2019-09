Rubano 32 pezzi di parmigiano reggiano dal centro commerciale. Foglio di via per 4

Nell’ambito dei controlli anti criminalità predatoria disposti dal Comando Provinciale di Benevento, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia, all’interno del centro commerciale Buonvento, ha notato strani movimenti di due donne.

Entrambe si aggiravano con fare sospetto nel centro commerciale ed i movimenti delle due non sono sfuggiti agli occhi attenti dei militari, i quali hanno notato che entrambe stavano rubando merce dagli scaffali espositori per nasconderli all’interno di borse di colore rosso. Le due giovani, giunte alle casse hanno pagato solo le bottigliette d’acqua che avevano tra le mani.

Sono state seguite all’esterno, fino al parcheggio, dove ad attenderle vi era una Lancia Y con all’interno due uomini: è scattato il controllo dei Carabinieri che, oltre alla refurtiva occultata nelle borse dalle donne, hanno rinvenuto all’interno della macchina 32 pezzi di parmigiano reggiano, di provenienza furtiva. Pertanto, le due donne sono state denunciate in stato di libertà per furto, mentre gli altri due complici per ricettazione.

Le indagini hanno consentito di accertare che i pezzi di parmigiano erano stati asportati nella mattinata da un noto supermercato di San Giorgio del Sannio. Tutta la refurtiva è stata restituita ai responsabili dei punti vendita.

I quattro, di provenienza e origine casertana e napoletana sono stati segnalati anche per l’emissione del foglio di via obbligatorio dai comuni di San Giorgio del Sannio e Benevento.