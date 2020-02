Rubano bancomat e pin a un loro amico e se la spassano tra cene e hotel a Napoli. Bloccate due persone di MARCIANISE e MADDALONI

MADDALONI/MARCIANISE – I carabinieri hanno condotto in caserma, per una denuncia, due persone, un marcianisano sui 40 anni e un maddalonese coetaneo che hanno speso, in due giorni, 350 euro usando il bancomat di un amico, originario di Montesarchio. La vicenda è ancora tutta da chiarire, ma di certo c’è che i due si sono allontanati dal luogo dove alloggiavano con quella carta con cui si sono recati a Napoli, probabilmente in treno, e lì hanno cenato e passato due notti in hotel.

I due sono rientrati poi a casa della madre del maddalonese. Lì, come scritto all’inizio, hanno trovato ad attenderli i carabinieri che dopo aver visionato i filmati, sono arrivati a loro. All’atto della perquisizione, è stato ritrovato il bancomat che è stato restituito al legittimo proprietario.