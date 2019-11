Rubano le arnie per il miele. Ritrovate grazie al Gps

GRAZZANISE – Nel corso della notte tra venerdì e sabato, una telefonata pervenuta sull’utenza 113 allertava il personale del Commissariato di di Sessa Aurunca. Veniva segnalato il furto di 21 arnie per la produzione del miele da una azienda agricola di Grazzanise in località Borgo Appio.

Il titolare riferiva di aver subito il furto nel pomeriggio di venerdì e, attraverso un GPS, che aveva installato all’interno di una delle 21 arnie era in grado di riferire anche dove la refurtiva era stata portata dopo il furto. Gli agenti del commissariato, quindi, si sono portati a Falciano del Massico dove il segnale GPS riferiva che le arnie erano state posizionate all’interno dell’area di una azienda agricola ubicata in prossimità del lago.

La vastità dello spazio segnalato ha richiesto una meticolosa perquisizione da parte di tutto il personale impiegato, il quale senza ricevere alcun aiuto da parte dei proprietari dell’azienda di Falciano del Massico, sono riusciti ad individuare tutta la refurtiva all’interno di una vigna ben celata alla vista.

Sul posto è stato convocato il denunciante il quale ha subito riconosciuto le proprie arnie e ha consentito poi agli agenti di deferire all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione, i tre cootitolari dell’azienda di Falciano del Massico, i quali hanno riferito di non sapere come quelle arnie fossero giunte sul loro terreno.